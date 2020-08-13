نيبينزيا: روسيا مستعدة للتعاون مع الشركاء الأجانب المهتمين بتطوير لقاحات ضد كورونا

قال المندوب الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع لمجلس الأمن الدولي، اليوم الخميس، إن روسيا مستعدة للتعاون مع جميع الشركاء الأجانب المهتمين في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.

موسكو - سبوتنيك. وقال نيبينزيا: "أصدرت روسيا رسميًا أول تسجيل للقاح COVID-19 في العالم، وأظهرت التجارب السريرية مستوى عالٍ من الفعالية والأمان، ويجري إعداد عدد من اللقاحات الواعدة الأخرى وتجهيزها للاختبارات السريرية".

وأضاف نيبينزيا: "إننا مستعدون للتعاون الدولي مع جميع الشركاء المهتمين بتطوير وإنتاج اللقاحات والأدوية لضمان استجابة عالمية متناسقة في كبح انتشار فيروس كورونا، ولتحقيق انتصار مشترك على الوباء".

وكان الممثل الرسمي لمنظمة الصحة العالمية في روسيا، طارق يزاريفيتش، قد أعلن في إفادة صحفية، أن منظمة الصحة العالمية على اتصال بالسلطات الروسية بشأن تقييم فعالية وسلامة أول لقاح مسجل ضد COVID-19.

وقال يزاريفيتش: "نحن على اتصال بالسلطات الروسية، النقاش يدور حول التأهيل المسبق للقاح".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، يوم أمس الأول الثلاثاء، عن تسجيل روسيا أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح الروسي ضد الفيروس التاجي في المستقبل القريب.