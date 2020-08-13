مطرب عربي يغني أمام بوتين الشهر المقبل

أعلن الفنان التونسي لطفي بوشناق، مشاركته في احتفالات روسيا باليوبيل الماسي لانتصارها على النازية في الحرب الوطنية العظمى، والمقرر إقامتها الشهر المقبل في الكرملين برعاية وحضور الرئيس فلاديمير بوتين.

وبحسب ما قاله بوشناق لإذاعة "موازييك" التونسية، سيكون المطرب المخضرم إلى جانب العديد من النجوم العالميين الذين جرت دعوتهم من قبل اللجنة المنظمة.

وكان من المقرر إقامة الاحتفالات في التاسع من مايو/أيار الماضي، لكن جرى تأجيلها إلى شهر سبتمبر/أيلول بسبب تفشي جائحة كورونا حول العالم.

وتحيي روسيا يوم التاسع من مايو/أيار من كل عام ذكرى الانتصار على ألمانيا النازية، حيث يقام عرض عسكري في الساحة الحمراء في موسكو، لكن وبسبب كورونا أقيم العرض العسكري في الساحة الحمراء يوم 24 يونيو/حزيران 2020.

"عيد النصر على النازية" هو عيد وطني تحتفل به روسيا باستسلام ألمانيا النازية في الحرب العالمية الثانية، حيث وقع هذا الاستسلام في عام 1945.

وأعلنت حكومة الاتحاد السوفيتي عن استسلام ألمانيا، بعد أن تم الاحتفال بهذا الاستسلام في برلين.