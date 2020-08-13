سقوط طائرة تدريب من طراز "إل-39" جنوب غرب روسيا ونجاة طاقمها- الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن تعرض طائرة تدريب من طراز "إل-39" لحادث في إقليم كراسنودار جنوب غربي البلاد ونجاة طاقمها المكون من شخصين.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس: "تعرضت طائرة تدريب من طراز "إل-39" لحادث أثناء تنفيذ طلعة تدريبية، وقد استطاع الطاقم المكون من شخصين من مغادرة الطائرة بالمظلات الهوائية، ولم يصابا بسوء".

وأشار البيان إلى سقوط الطائرة فوق منطقة غير مأهولة بالسكان. وتقوم لجنة سلامة الطيران التابعة للقوات المسلحة الروسية بتحديد سبب الحادث.

يذكر أن طائرة من نفس الطراز "إل-39" كانت قد سقطت أثناء تحليق تدريبي دون ذخيرة في نفس المقاطعة الروسية "كراسنودار" عام 2018.