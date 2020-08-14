بوتين: لا ينبغي أن يكون هناك مجال للابتزاز من أي طرف في منطقة الخليج

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين: "في منطقة الخليج، كما هو الحال في أي جزء آخر من العالم، لا ينبغي أن يكون هناك مجال للابتزاز والإملاءات من أي طرف".

موسكو-سبوتنيك.أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، أن التغلب على المشاكل في منطقة الخليج ممكن إذا ما تم التعامل مع مواقف بعضنا البعض بمسؤولية واهتمام، مشيرا إلى ضرورة التصرف باحترام وعلى أسس جماعية.

وقال بوتين في تصريح له نشر على موقع الكرملين: "عام 2019 قدمت روسيا مفهوما محدثا حول الأمن في منطقة الخليج. في إطار هذا المفهوم برزت سبل محددة لحل فعال للمشاكل في هذا المنطقة. نحن مقتنعون بأنه من الممكن التغلب على المشاكل إذا ما تم التعامل مع مواقف الأطراف بمسؤولية واهتمام ضروريين، والتعامل باحترام وعلى أسس جماعية".

كما وأكد الرئيس الروسي، التزام بلاده بخطة العمل الشاملة المشتركة حول البرنامج النووي الإيراني، قائلا: "لاتزال روسيا ملتزمة تماما بخطة العمل الشاملة المشتركة لتسوية البرنامج النووي الإيراني والتي تم الاتفاق عليها في عام 2015، وأصبحت إنجازا سياسيا ودبلوماسيا كبيرا سمح بتجنب خطر الصراع المسلح، وعزز نظام الحد من انتشار الأسلحة النووية".

كما واقترح بوتين، عقد لقاء افتراضي لزعماء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي بمشاركة إيران وألمانيا، من أجل تجنب توتر الوضع أثناء بحث المسألة الإيرانية.