مركز "فيكتور" الروسي يبدأ المرحلة الثانية من تجارب لقاح ضد فيروس كورونا

أعلنت آنا بوبوفا، رئيسة هيئة حماية المستهلك الروسية أن المركز الحكومي العلمي لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية "فيكتور" (نوفوسيبيرسك) انتقل إلى المرحلة الثانية من اختبار لقاح ضد فيروس كورونا - التجارب السريرية على البشر.

وقالت: "كل المتطوعين الذين تم اختيارهم بطريقة خاصة وبشكل خاص، صحتهم جيدة. أولئك الذين تم حقنهم باللقاح ليس لديهم أي ردود فعل سلبية على الإطلاق. لا يوجد حتى أدنى احمرار في موقع الحقن. درجة الحرارة طبيعية تمامًا لدى الجميع".

وردا على سؤال أيهما أفضل - عقار "فيكتور" الذي يخضع للتجارب أو عقار مركز غامالي الذي تم تسجيله، أوضحت رئيسة هيئة حماية المستهلك أنه من المهم لكل دولة أن يكون لديها العديد من خيارات اللقاح.

وقالت "من المؤكد تماما أنه في كل بلد، وفي الاتحاد الروسي في المقام الأول، يجب أن يكون هناك عدة لقاحات مختلفة. وهذا ما نقوم به اليوم".

بدأ "فيكتور" التجارب السريرية للقاح في 27 يوليو. كما ورد، سيشارك 300 متطوع تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا، بما في ذلك 60 موظفًا من "فيكتور".

سجلت وزارة الصحة الروسية، الأسبوع الماضي، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا، طوره مركز غامالي بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي. من المفترض أن يتم التطعيم على مرحلتين بفاصل ثلاثة أسابيع. وقالت وزارة الصحة إن مثل هذا المخطط يسمح بتكوين مناعة لمدة تصل إلى عامين.