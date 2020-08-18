بوتين وميركل يعربان عن أملهما بالتطبيع المبكر للوضع في بيلاروس

أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، عن أملهما في التطبيع المبكر للوضع في بيلاروس.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "تم الإعراب عن الأمل بقرب عودة الوضع إلى طبيعته"، مشيرا إلى أن المحادثة جرت بمبادرة من الجانب الألماني.

وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس منذ التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.5 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، وقتل أحد المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.