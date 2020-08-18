وزير الصحة البيلاروسي يعلق على احتجاجات الأطباء

أعلن وزير الصحة البيلاروسي، فلاديمير كارانيك، عن فشل الحوار مع الاطباء المحتجين، مساء أمس الاثنين.

وقال كارانيك :"تم اقتراح انشاء حوار مع ممثلين المجتمع الطبي، والحضور إلى وزارة الصحة للاجابة على الاستفسارات والأسئلة، ومع الأخذ في الاعتبار أيضًا أننا نعاني الآن من نقص رهيب في التواصل".

وتابع الوزير:"خرجت إلى الجمهور لاستغلال هذه الفرصة لإقامة حوار مع الزملاء. للأسف لم نستطع الوصول إلى طاولة حوار وبقي لدي انطباع أن الجمهور لم يكن بحاجة للحوار من الأساس".

وأعرب كارانيك عن تفجائه لأن المحتجين من ممثلي المجتمع الطبي في الواقع كانوا الأقلية.

وبدأت احتجاجات المعارضة الضخمة في جميع أنحاء بيلاروسيا، في 9 آب/أغسطس، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها ألكسندر لوكاشينكو، ووفقًا للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 في المئة من الأصوات.

وفي الأيام الأولى وسعت قوات الأمن الإجراءات ضد المتظاهرين الذين لم يوافقوا على النتائج، باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي. وتم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص في الأيام الأولى.

وبحسب ما أوردته وزارة الشؤون الداخلية للجمهورية، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب من بينهم أكثر من 120 من ضباط حفظ القانون وقتل أحد المتظاهرين. وتعتقد المعارضة أن سفيتلانا تيخانوفسكايا، هي التي فازت في الانتخابات، وليس الرئيس الحالي لوكاشينكو.