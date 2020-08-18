لافروف يبحث هاتفيا مع نظيره الألماني الأوضاع في بيلاروس

ناقش وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الألماني هايكو ماس، الأوضاع في بيلاروس، وشددا على أهمية عدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجاء في بيان صادر عن الخارجية الروسية :"ناقش الوزيران الأحداث الأخيرة في بيلاروس، وأعربوا عن أملهم بالتطبيع المبكر للوضع في بيلاروس".

وأشار البيان إلى أن الاتصال تم بمبادرة من الجانب الألماني.

وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس منذ التاسع من آب/أغسطس، وذلك عقب الانتخابات الرئاسية، التي فاز بها رئيس الدولة الحالي، ألكسندر لوكاشينكو.

ووفقاً للجنة الانتخابات المركزية، حصل لوكاشينكو على 80.1 بالمئة من الأصوات.

وقامت القوات الأمنية بتفريق الاحتجاجات، مستخدمة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي.

وبحسب البيانات الرسمية فقد تم اعتقال أكثر من 6.5 ألف شخص. وبحسب ما أوردته وزارة الداخلية البيلاروسية فقد، أصيب مئات الأشخاص خلال أعمال الشغب، من بينهم أكثر من 120 من أفراد الشرطة، وقتل أحد المتظاهرين.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.