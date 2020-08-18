فيديو... مناورات عسكرية في ترانس بايكال الروسية

عرضت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو يظهر مناورات عسكرية في ميدان التدريب "تسوغول" في المنطقة العسكرية الشرقية من منطقة ترانس بايكال.

ووفقا لبيان وزارة الدفاع "يشارك في المناورات حوالي 6 آلاف جندي، وأكثر من ألف وحدة من الأسلحة والمعدات العسكرية بما في ذلك مركبات قتالية ودبابات ومنشآت مدفعية ذاتية الدفع وأنظمة إطلاق صواريخ متعددة وحوالي 30 مقاتلة وقاذفة وطائرة هجومية وطائرات من دون طيار".

وأضاف البيان: "أن التدريب القتالي يجري في ترانس بايكال التي تتميز بيئة متغيرة باستمرار. وتتلخص صعوبة المهام بسبب وجود مجموعات استطلاع للعدو، ويواجه القادة مهمة التحرك خلسة حتى لا يفقدوا السيطرة على القوات".