وزيرا الدفاع الروسي والأمريكي يبحثان تدابير الثقة لمنع الحوادث خلال الأنشطة العسكرية

بحث وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي، مارك إسبر، تدابير بناء الثقة لمنع الحوادث، كما تبادل معه وجهات النظر بشأن الأوضاع في عدد من مناطق العالم.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية "في الثامن عشر من شهر آب/ أغسطس، وبمبادرة من الجانب الأمريكي، جرى اتصال هاتفي بين وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، ووزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر. بحث الوزيران مسائل بناء الثقة والشفافية التي تهدف إلى منع الحوادث خلال القيام بالأنشطة العسكرية".

كما قام الطرفان بتبادل وجهات النظر بشأن الأوضاع في عدد من المناطق في العالم.

وصرح وزير الدفاع الأمريكي في وقت سابق، بأن بلاده ستقوم بسحب 11,9 ألف جندي أمريكي من ألمانيا، سيعود منهم 6,4 ألف جندي إلى الولايات المتحدة وسيتم نشر حوالي 5500 في دول "الناتو.

وقال إسبر إن 4500 من القوات المدرعة ستعود إلى الولايات المتحدة، بينما سيستمر نشر الوحدات الأخرى على أساس التناوب "في الشرق وفي منطقة البحر الأسود" لتعزيز احتواء روسيا وضمان سلامة الحلفاء في الجناح الجنوب الشرقي.

وأضاف الوزير أنه في المستقبل، قد تنقل الولايات المتحدة قوات إضافية إلى بولندا ودول البلطيق.