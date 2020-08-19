الكرملين: على الشعب البيلاروسي حل مشاكله في إطار الحوار

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الشعب البيلاروسي يجب أن يحل مشاكله في إطار الحوار.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف للصحفيين: "أنتم تعلمون أن الكثير من المنظمات مثل الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، ومكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لجمعية الأمن والتعاون في أوروبا تخلوا عن مهمة مراقبة هذه الانتخابات. المراقبون الذين حضروا الانتخابات اعترفوا بها".

وأضاف: "نحن نؤيد أن يبقى الوضع داخل المجال الحقوقي، وعلى البيلاروسيين حل مشاكلهم بأنفسهم في إطار المجال الحقوقي والحوار".

بدورهم، أعرب الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين والمستشارة الألمانية، أنغيلا ميركل، في اتصال هاتفي، أمس الثلاثاء، عن أملهما في التطبيع المبكر للوضع في بيلاروس.

كما ناقش الرئيسان البيلاروسي والروسي، ألكسندر لوكاشينكو وفلاديمير بوتين، في أربع مكالمات هاتفية خلال أسبوع الوضع في بيلاروس، وأجروا مشاورات شاملة حول جميع القضايا.

هذا وبدأت احتجاجات جماهيرية في جميع أنحاء بيلاروس في 9 أغسطس/ آب الجاري، بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، الذي حصل، بحسب لجنة الانتخابات المركزية، على 80.1٪ من الأصوات.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب منذ الأحد قبل الماضي وقوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.