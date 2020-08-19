خبير يوناني يشرح سبب سرعة توصل روسيا للقاح ضد كورونا

واجهت روسيا منذ إعلانها تسجيل أول لقاح ضد فيروس كورونا في العالم، "سبوتنيك V"، ردود فعل سلبية من الغرب والأمريكيين الذين ينتقدون التطور، وبدأوا باستخدام تعابير مثل "القرارات الخطيرة" و"الروليت الروسية" وغيرها.

ناقشت وكالة "سبوتنيك" مع الخبير اليوناني المعالج بيتروس أركومانيس سرعة روسيا في تطويرها للقاح "سبوتنيك V"

فقال أركومانيس "استخدم العلماء الروس التكنولوجيا التي طوروها خلال المرحلتين الأوليتين من تطوير لقاحات ضد فيروسات "السارس ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية" الموجودة بالأساس وتعتبر من أقدم سلالات كورونا، هذا ما يفسر سبب هذه النتائج السريعة.

وأضاف أركومانيس "العلماء الروس استخدموا نوعين مختلفين من الفيروسات الغدية البشرية " الخامس والسادس والعشرين"، وهذه التكنولوجيا تستخدم أيضاً لتطوير اللقاح في الدول الغربية.

وتابع الخبير "الصينيون يستخدمون الفيروس الغدي البشري باعتباره "ناقل "بينما يستخدم البريطانيون فيروسات الشمبانزي الغدية".

وأشاد الخبير اليوناني بإمكانية المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة الروسي، "غامالي"، إذ أنه طور لقاحات ضد أمراض فتاكة.

ورد أركومانيس على أولئك الذين يتهمون روسيا بالتسرع، قائلا

"بأن كل شيء يحدث في إطار التشريع الروسي".

وصرح مدير المركز الوطني لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة، "غامالي"، ألكسندر غينتسبورغ، في وقت سابق، بأن التكنولوجيا التي بواسطتها ابتكر المركز لقاحاً ضد "كوفيد-19"، تستخدم أيضاً لتطوير اللقاح في بريطانيا والصين وعدد من الدول.

ووصفت رئيسة قسم العلاج المناعي وزرع نخاع العظم في مركز "هداسا" الطبي الإسرائيلي، بولينا ستيبنسكايا، اللقاح الروسي المستخدم لمحاربة تفشي فيروس "كورونا"، بـ"الممتاز"، والانتقادات الموجهة له خلفياتها سياسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.