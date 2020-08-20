المعارض الروسي نافالني في المستشفى وحالته خطرة

قال رئيس الأطباء في مستشفى بمدينة أومسك، سيبيريا، إن المعارض الروسي أليكسي نافالني بحالة خطرة.

وقالت وزارة الصحة الإقليمية في أومسك للصحفيين: "تم نقل نافالني (البالغ من العمر 44 عاما) بسيارة إسعاف إلى أحد مستشفيات المدينة. في الوقت الحالي، وهو في العناية المركزة، حيث يخضع لجميع الفحوصات اللازمة".

وقالت المتحدثة باسم نافالني، كيرا يارميش، إن نافالني يعتمد على جهاز التنفس الاصطناعي في الوقت الحالي كما تم استدعاء الشرطة إلى المشفى بناء على طلبنا.

في وقت سابق، قالت يارميش، إنه كان في رحلة بين سيبيريا وموسكو حين قامت الطائرة بهبوط اضطراري بسبب تدهور وضعه الصحي بشكل مفاجئ، مضيفة "لقد تعرض للتسمم وهو الآن في العناية المركزة".

وكتبت يارميش على تويتر: "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم".