الكرملين: الحوار بين روسيا والمعارضة البيلاروسية يصبح تدخلا في الشؤون الداخلية

أعلن المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، أن الكرملين يعتقد أن الحوار بين روسيا والمعارضة في بيلاروسيا سيصبح تدخلا في الشؤون الداخلية، مؤكدا أن النقاش يجب أن يكون داخل البلاد.

موسكو - سبوتنيك. وقال بيسكوف في تصريح للصحفيين، اليوم الخميس: "سنمتنع عن إبداء أي تعليقات على هذا الموضوع. أكرر مرة أخرى، على السلطات في بيلاروسيا تحديد المشاكل الداخلية البيلاروسية ومناقشتها في حوار مع ممثلي المحتجين".

وأكد بيسكوف، قائلا: "لن نتدخل في هذا الاحتجاج بأي شكل من الأشكال، خاصة الآن في أشد المراحل سخونة".

ونوه بيسكوف إلى أن الكرملين متأكد من وجود تدخلات خارجية مباشرة وغير مباشرة في الوضع البيلاروسي.

وقال بيسكوف للصحفيين: "لن أُسمي هذه القوى أو الدول، لكننا نعلن حقيقة أن هناك تدخلًا مباشر وغير مباشر".

وعبر بيسكوف عن قلق موسكو من هذه التدخلات، قائلا: "قلقون في هذا الشأن ونكرر مرة أخرى أننا متأكدون من أنه يجب حل مشاكل بيلاروسيا بواسطة الشعب نفسه عن طريق الحوار والالتزام بالقانون".

وبدوره صرح عضو مجلس تنسيق المعارضة في بيلاروسيا، بافيل لاتوشكو، اليوم الخميس، بأن روسيا تظل شريكًا استراتيجيًا لبيلاروسيا، مؤكدا على أن المجلس يهتم بإقامة علاقات جيدة مع الجميع.

وقال لاتوشكو لراديو "صدى موسكو" الروسي: "لم يكن هناك شعار أو بيان واحد مناهض لروسيا، لا في الفترة التي سبقت ولا خلال اجتماع الأمس... وتظل روسيا شريكًا استراتيجيًا لنا، تمامًا كما نود أن نجعل الاتحاد الأوروبي مثل هذا الشريك. نريد أن نكون جسرا قويا يربط بين الشرق والغرب. نحن مهتمون بإقامة علاقات جيدة مع الجميع".

ويذكر أن الاحتجاجات قد عمت أنحاء بيلاروسيا منذ 9 آب /أغسطس، وذلك بعد الانتخابات الرئاسية التي فاز بها الرئيس الحالي ألكسندر لوكاشينكو، والذي حصل بحسب لجنة الانتخابات المركزية على 80.1 في المئة من الأصوات.

ويتهم المتظاهرون لوكاشينكو (65 عاماً)، الذي يحكم البلاد منذ عام 1994، بتزوير الانتخابات على نطاق واسع.

وتستمر الاحتجاجات وأعمال الشغب ومواجهات مع رجال الشرطة قوبلت بقمع من قبل قوات الأمن وحفظ النظام باستخدام الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية وخراطيم المياه والرصاص المطاطي.