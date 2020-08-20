الكرملين يعلق على "تسمم" المعارض الروسي نافالني

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين اليوم، بأنه إذا تبين أنه تم تسميم المعارض أليكسي نافالني، فسيكون هناك تحقيق.

وقال بيسكوف، "نحن نتحدث عن مواطن روسي هنا، كما علينا انتظار نتائج التحاليل وهذا سيساعد الأطباء في تحديد ما حدث وسبب فقدانه للوعي، وبعد ذلك إن تبين أن هناك تسمما فسيفتح تحقيق في الأمر، وهذه الإجراءات نفسها لأي مواطن روسي".

وأضاف بيسكوف حول ما إذا تم إبلاغ بوتين بما حدث لنافالني، أنه لا يعرف ما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أُبلغ بحالة نافالني، قائلا:

"لا أعتقد أنهم يقدمون له تقارير خاصة، والمعلومات موجودة في التقارير الإعلامية، والوضع شفاف تمامًا، حيث يقوم الأطباء بإبلاغ الصحفيين بانتظام بما يفعلونه، وعن حالة المريض. هذه المعلومات متاحة للجميع

وأعلن نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو، اليوم الخميس، أن حالة أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أومسك من الطائرة بشكل عاجل، مستقرة ويقدم له العلاج المكثف، وقد تم إجراء عشرات الفحوصات له.

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وكتبت المتحدثة باسم المعارض يارميش على "تويتر": "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم... وهو الآن في غيبوبة".