تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على اللقاح الروسي ضد كورونا

نشرت السلطات الصحية الروسية، تعليمات بخصوص الأشخاص الذي يعانون من أمراض حادة ومزمنة من الراغبين بالحصول على اللقاح، تفيد بإمكانية تطعيمهم بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الشفاء التام، وفقا لتعليمات الاستخدام الطبي للقاح "سبوتنيك V".

وأشارت التعليمات إلى موانع التطعيم والمتضمنة فرط الحساسية لأي مكون من مكونات اللقاح، أما بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من الزكام، فيمكن تطعيمهم بعد عودة حرارة الجسم إلى طبيعتها، وبالنسبة للأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز الهضمي، فيمكن التطعيم بعد استقارا حالة الجسم.

وشددت التعليمات على استخدام اللقاح بحذر للأشخاص الذين يعانون من أمراض الكبد والكلى المزمنة، والاضطرابات الشديدة في جهاز الغدد الصماء (داء السكري) والصرع، والسكتات الدماغية وغيرها من أمراض الجهاز العصبي المركزي، وأمراض القلب والأوعية الدموية، ونقص المناعة الأولية والثانوية، وأمراض المناعة الذاتية، أمراض الرئة والربو وغيرها من الأمراض المزمنة.

بالنسبة للتطعيم أفادت التعليمات بضرورة فحص المرضى قبل التطعيم ضد كورونا من قبل الطبيب المختص، بما في ذلك قياسات درجة الحرارة.

وجاء في التعليمات أنه "بعد إعطاء اللقاح، يجب أن يكون الشخص تحت إشراف عاملين طبيين لمدة 30 دقيقة على الأقل".

وفي وقت سابق، كشف كبير اختصاصي الأمراض المعدية في وزارة الصحة الروسية، فلاديمير تشولانوف، الأعراض الجانية للقاح الروسي "سبوتنيك V" ضد فيروس "كورونا".

ووفقا له، يمكن حدوث بعض ردود الفعل في مكان الحقن، مثل الاحمرار أو بعض الألم. كما قد يعاني الشخص من ارتفاع طفيف في درجة الحرارة والتي يمكن أن تصل إلى 37.5 درجة.

ووفقا لتعليمات الاستخدام الطبي للقاح، فإنه يمكن حدوث قشعريرة، أيضا، وصداع وكذلك غثيان وفقدان شهية وردود فعل تحسسية.

وسجلت وزارة الصحة الروسية، أول لقاح في العالم "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا المستجد، الذي طوره مركز "غامالي" الوطني لبحوث الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع صندوق الاستثمار المباشر الروسي.