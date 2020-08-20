روسيا تدرس إمكانية توريد اللقاح ضد "كوفيد-19" إلى مصر ودول أفريقيا

أعلن رئيس صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي، كيريل دميترييف، أن الصندوق يعول على بدء تصدير اللقاح الروسي ضد "كوفيد-19" في الفترة ما بين "تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر" من هذا العام.

موسكو - سبوتنيك. وقال دميترييف في إحاطة عبر الإنترنت: "نحن نرى وفقا للقدرات الإنتاجية، حيث أن استثماراتنا ليست في روسيا فقط وإنما في عدد من الدول الأخرى، أنه يمكننا البدء في توريد اللقاح للأسواق الخارجية في تشرين الثاني/نوفمبر- كانون الأول/ديسمبر من هذا العام. كما تعلمون، ننطلق من فرضية أن التطعيم الشامل سيبدأ في روسيا في شهر تشرين الأول/ أكتوبر".

وأشار إلى أنه يدرس إمكانية توريد اللقاح إلى مصر ودول أفريقيا، قائلا بهذا الصدد "إننا نعتقد أنه من المفترض أن يكون هناك مجال للعديد من البلدان. مصر أيضا بلد واعد جدا وهام. ونحن نعمل الآن مع العديد من الدول في الشرق الأوسط لمناقشة الإمدادات لمصر وغيرها من الدول الرئيسية في أفريقيا".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت قضية تزويد المملكة المتحدة باللقاح الروسي قيد المناقشة، أشار إلى أن روسيا مفتوحة للإمدادات لأي دولة. وأضاف "نرى المزيد والمزيد من الاهتمام من العديد من البلدان لفهم التكنولوجيا".

وأعلنت روسيا، في وقت سابق، عن تسجيل أول لقاح في العالم ضد "كوفيد -19"، أطلق عليه اسم "سبوتنيك-v"، بعد أن اجتاز جميع الاختبارات اللازمة وشكّل مناعة مستقرة.

وذكرت وزارة الصحة الروسية في بيان نشر، يوم السبت، أن روسيا بدأت إنتاج أول دفعة من لقاح مرض فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من اللقاح، من أكثر من 20 دولة في العالم.