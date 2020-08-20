الحالة الصحية لمتلقي اللقاح الروسي ستراقب من خلال تطبيق

قال نائب مدير مركز "غامالي"، دينيس لوغونوف، إن الحالة الصحية لكل من تلقى لقاح "كوفيد-19" ستتم مراقبتها عبر تطبيق خاص.

في وقت سابق، قال وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إن العمل جار على تطبيق للهاتف المحمول لتتبع حالة المرضى الذين تلقوا لقاح "سبوتنيك V"، وردود الفعل السلبية المحتملة.

وقال لوغونوف: "كل شخص سيتلقى هذا العقار سيربط بالتطبيق، أي أن كل أنبوب سيتم ربطه بشخص وشخص ما بالتطبيق. ونتيجة لذلك، سيتم جمع المعلومات الكاملة المتعلقة بهذا اللقاح من قبل الهيئات التنظيمية أو على مستوى إدارات الصحة الإقليمية".

وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق، تسجيل روسيا لأول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد-19" في العالم، معربا عن تطلعه في إطلاق الإنتاج الكمي للقاح في المستقبل القريب.

كما أعلن رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، كيريل دميترييف، خلال مؤتمر عبر الإنترنت في المركز الصحافي الدولي التابع للوكالة الدولية للأنباء "روسيا سيغودنيا"، أنه تلقى طلبات لشراء مليار جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، من أكثر من 20 دولة في العالم.