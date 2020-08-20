فيديو يكشف من قدم الشاي للمعارض الروسي نافالني في المطار

انتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي تم توثيقه من قبل كاميرات المراقبة في مطار تومسك، يظهر المعارض الروسي، أليكسي نافالني، وهو في أحد المقاهي قبل رحلته إلى موسكو.

ويظهر شريط الفيديو جلوس المعارض الروسي إلى طاولة في المقهى بصالة المطار، وبعد ذلك اقترب منه معاونه، إيليا باخوموف، وقدم له كأسا شرب منه الشاي.

وأعلن نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو، اليوم الخميس، أن حالة أليكسي نافالني، الذي نقل إلى المستشفى في أومسك من الطائرة بشكل عاجل، مستقرة ويقدم له العلاج المكثف، وقد تم إجراء عشرات الفحوصات له.

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وكتبت المتحدثة باسم المعارض يارميش على "تويتر": "نعتقد أن أليسكي تسمم بعد مزج السّم بالشاي الذي شربه، فهو لم يشرب شيئاً آخر صباح اليوم... وهو الآن في غيبوبة".