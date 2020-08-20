الحالة الصحية للمعارض الروسي نافالني صعبة ولكنها مستقرة

أكدت وزارة الصحة في مقاطعة أومسك الروسية بأن الأطباء يقيمون الحالة الصحية للمعارض، ألكسي نافالني، في الوقت الحالي بأنها صعبة ومستقرة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الصحة: "إن حالته في الوقت الحالي تقييم من قبل الأطباء على أنها صعبة مستقرة".

وأكد أنه تم الاتفاق من خلال التواصل المرئي مع المستشفيات على خطة العلاج.

ومن المقرر وصول مجموعة من الخبراء في مجال الإنعاش وطب الأعصاب من مستشفيات رائدة في موسكو لعلاجه.

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت السكرتيرة الصحفية لصندوق محاربة الفساد، كيرا يارميش، في وقت سابق، أن نافالني أصيب بتسمم وأنه في غيبوبة.