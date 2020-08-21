طبيب ينفي ما تردد عن تعرض المعارض الروسي نافالني للتسميم

صرح نائب رئيس مستشفى "أومسك للطوارئ رقم 1"، أناتولي كالينيتشينكو، بأن المختصيين لايعتقدون أن المعارض أليكسي نافالني قد عانى من تسمم، وأن الأطباء يعرفون تشخيصه بشكل كامل.

وفي تصريحات للصحفيين، قال كالينيتشينكو، إن الأطباء يعرفون تشخيصه بشكل شبه الكامل، لكن لا يمكنهم الكشف عن ذلك.

وأضاف "نتيجة لوضعه تحت المراقبة الطبية لـ24 ساعة، والمراقبة السريرية المكثفة والفحوصات التي أجريت له، أصبح لدينا تشخيص كامل لحالته".

وتابع "في الوقت الحالي التشخيص هو التسمم، حسنا على الأرجح، لكننا لا نعتقد بأن المريض أصيب بالتسمم".

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني "من تومسك إلى موسكو" بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت السكرتيرة الصحفية لصندوق محاربة الفساد، كيرا يارميش، في وقت سابق، أن نافالني أصيب بتسمم وأنه في غيبوبة.