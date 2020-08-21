وصول مساعدات طبية روسية إلى مطار بيروت

وصلت مساعدات طبية اليوم الجمعة من روسيا، عبر منظمة الصحة العالمية، إلى مطار بيروت الدولي.

وقامت شركة طيران الإمارات بتسليم 6.5 طن من البضائع، بما في ذلك مجموعات الأدوات الجراحية والطبية.

ومن المقرر تسليم المساعدات الطبية إلى المستشفيات العامة الأكثر احتياجًا في لبنان الأسبوع المقبل.

وكان انفجار قد وقع، مساء يوم 4 آب/أغسطس الجاري، في مرفأ العاصمة اللبنانية وأدى، حتى الآن، إلى مقتل نحو 160 شخصا، وإصابة أكثر من ستة آلاف آخرين، ولا يزال عدد من الأشخاص في عداد المفقودين.

وتسبب الانفجار في دمار هائل بالمرفأ وبالمناطق المجاورة له؛ وأعلن لبنان، إثر ذلك، بيروت مدينة منكوبة والحداد العام.

وقال مسؤولون إن الانفجار، وفق المعلومات الأولية، حصل جراء اشتعال وانفجار مواد كيميائية كانت مخزنة بالمرفأ منذ 6 سنوات.