أطباء يكشفون سبب تدهور حالة نافالني الصحية

قال كبير الأطباء في مستشفى أومسك ألكسندر موراخوفسكي، إن الأطباء يعتبرون التشخيص الرئيسي للحالة الصحية للمعارض أليكسي نافالني هو اضطراب التمثيل الغذائي، الذي تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم.

وقال الطبيب للصحفيين اليوم الجمعة: "اليوم لدينا عدة تشخيصات لحالة نافالني الصحية والتي نميل إليها أكثر من غيرها، هي عدم توازن الكربوهيدرات أي اضطراب التمثيل الغذائي. ويمكن أن يحدث هذا بسبب الانخفاض الحاد في نسبة السكر في الدم على متن الطائرة، ما تسبب في فقدان الوعي".

هذا وقامت الطائرة التي كان على متنها نافالني "من تومسك إلى موسكو" بهبوط اضطراري في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت السكرتيرة الصحفية لصندوق محاربة الفساد، كيرا يارميش، في وقت سابق، أن نافالني أصيب بتسمم وأنه في غيبوبة.