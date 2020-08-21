سفير روسيا لدى مالي يلتقي ممثلي العسكريين ويبحث توفير الأمن للسفارة

التقى السفير الروسي لدي مالي، إيغور غروميكو، اليوم الجمعة، ممثلي العسكريين، الذين استولوا على السلطة في مالي، وبحث معهم مسائل توفير الأمن للسفارة وموظفيها.

موسكو - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الروسية، ليف ماتوشين، لوكالة "سبوتنيك": "التقى السفير مع ممثلي العسكريين. تم خلال اللقاء بحث مسألة توفير الأمن للسفارة وموظفيها".

وأعلن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا، يوم الأربعاء الماضي، في خطاب مقتضب بثه التلفزيون الرسمي، استقالته من منصبه وحل الحكومة والبرلمان بعد احتجازه على أيدي جنود متمردين.

وقال كيتا: "لمدة 7 سنوات كنت أحاول تقويم البلاد واستعادة أمنها... وعملت بجد من أجل تحقيق ذلك"، مضيفا: "قررت ترك مهامي والاستقالة من منصبي في هذه اللحظة".

وأكد: "ليس لدي حقًا خيار سوى الخضوع لأنني لا أريد إراقة دماء لإبقائي كرئيس".

واعتقل عسكريون متمردون كيتا في العاصمة باماكو، ورئيس الوزراء ونجل الرئيس.

وجاء الاعتقال بعد تمرد في قاعدة كاتي العسكرية خارج باماكو واعتقال عدد من كبار المسؤولين المدنيين والعسكريين.