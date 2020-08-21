تأجيل نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا للعلاج حتى صباح غد

أعلنت وزارة الصحة في مقاطعة أومسك أن الأطباء المحليين مستعدون لنقل المعارض أليكسي نافالني إلى المطار من أجل تسفيره إلى ألمانيا للعلاج، إلا أن إقلاع الطائرة تأخر حتى الصباح بطلب من الأطباء الألمانيين.

موسكو- سبوتنيك. وأكد ممثلو وزارة الصحة للصحفيين: "أطباء مستشفى الإسعاف رقم 1 يؤكدون استعدادهم لنقل المريض إلى المطار، لكن الرحلة تأجلت حتى الصباح 22 أغسطس، وذلك بناء على طلب اتحاد النقل الجوي في ألمانيا".

وسبق أن أعطت زوجة المعارض نافالني يوليا نافالنايا موافقة خطية على نقل أليكسي إلى ألمانيا للعلاج.

وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف قال، اليوم الجمعة، بأن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يعتزم مناقشة الوضع المتعلق بالمعارض الروسي، أليكسي نافالني، مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل.

وأعلنت ميركل والرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، أنه بإمكانهما تقديم أي مساعدة طبية لنافالني. وقالت ميركل أيضاً، إنها ذهلت من دخول نافالني المستشفى وحالته التي " تدعو للقلق".

إلى ذلك، أكد بيسكوف أن الكرملين على اطلاع بالوضع الصحي للناشط والمعارض أليكسي نافالني، مضيفا: "نحن نعلم أنه في حالة خطيرة. لقد شارك (في علاجه) أفضل الأطباء من أومسك. وبحسب ما علمنا من تقارير وسائل الإعلام، فهم يجرون مشاورات مع المتخصصين في موسكو".

وقال بيسكوف، إن نافالني "مثل أي مواطن في البلاد، نتمنى له الشفاء العاجل".

وأكد أنه إذا توجهوا بطلب إلى الكرملين، أو وزارة الصحة، أو أي إدارة (حول إمكانية تلقي نافالني العلاج في الخارج)، فإن العديد من مواطني روسيا حتى هذه الأيام يذهبون إلى الخارج لتلقي العلاج، ونحن على استعداد للنظر على الفور في هذا الطلب إن وجد".

ونفذت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك متوجهاً إلى موسكو، هبوطا اضطراريا في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وقال نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو ، صباح الجمعة، إن الفحوصات التي أجريت لم تكشف بالفعل عن أي آثار للسموم في دم المريض أو في بوله.

السكرتيرة الصحفية لصندوق محاربة الفساد، كيرا يارميش، أكدت يوم أمس الخميس، أن نافالني أصيب بتسمم وأنه في غيبوبة.

وفي نفس الوقت ، صرح مدير مستشفى الطوارئ رقم 1، بمدينة أومسك الروسية، ألكسندر موراخوفسكي، أن المعارض الروسي، أليكسي نافالني، يتواجد الآن في العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة.