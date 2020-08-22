نقل المعارض الروسي نافالني إلى ألمانيا للعلاج 

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم السبت، بإقلاع الطائرة الطبية الالمانية التي كانت قد وصلت بوقت سابق إلى مطار أومسك لنقل المعارض الروسي، اليكسي نافالني إلى برلين للعلاج.

أومسك (روسيا) - سبوتنيك. ووفقا للمراسل، أقلعت الطائرة وعلى متنها نافالني من مطار أومسك في نحو الساعة 8: 00 بالتوقيت المحلي (5: 00 بتوقيت موسكو).

وفي سياق متصل، قالت المتحدثة باسم نافالني كيرا مارميش في تغريدة على تويتر اليوم السبت إن نافالني نقل إلى طائرة تستعد للإقلاع به إلى ألمانيا.

يذكر أن يوليا بوريسفنا نافالنا، زوجة المعارض الروسي، اليكسي نافالني، تقدمت يوم الجمعة، بطلب إلى الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للسماح بنقل زوجها المريض إلى ألمانيا لتلقي العلاج هناك.

هذا وقد أعلنت وزارة الخارجية الالمانية يوم الجمعة، أن السلطات الالمانية على اتصال بالمسؤولين الروس بهدف المساعدة في التوصل إلى حل للمشكلة الصحية التي يعاني منها نافالني.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الالمانية، ماريا أديبار، في حديثها حول الطائرة التي أقلعت من نورمبرغ إلى أومسك لنقل نافالني إلى برلين للعلاج، إن "هذه مبادرة خاصة والحكومة الالمانية على علم بذلك".

ونفذت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك متوجها إلى موسكو، هبوطا اضطراريا في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض في أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

وقال نائب رئيس الأطباء في مستشفى أومسك رقم 1 للطوارئ، أناتولي كالينيتشينكو، صباح الجمعة إن:

"الفحوصات التي أجريت لم تكشف بالفعل عن أي آثار للسموم في دم المريض أو في بوله".

السكرتيرة الصحفية لصندوق محاربة الفساد، كيرا يارميش، أكدت يوم أمس الخميس، أن نافالني أصيب بتسمم وأنه في غيبوبة.

وفي نفس الوقت، صرح مدير مستشفى الطوارئ رقم 1، بمدينة أومسك الروسية، الكسندر موراخوفسكي، أن المعارض الروسي، اليكسي نافالني، يتواجد الآن في العناية المركزة وحالته الصحية خطيرة.