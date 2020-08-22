لافروف: أمريكا تفعل كل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة تفعل كل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية.

موسكو - سبوتنيك. أكد وزير الخارجية الروسي خلال مقابلة تلفزيونية اليوم السبت، أن الولايات المتحدة تبذل ما بوسعها حتى لا تربط نفسها بأي التزامات دولية متعددة الأطراف، وذلك على خلفية الإجراءات الأخيرة للإدارة الأميركية ضد عدد من الدول.

وقال لافروف: "الإجراءات الأخيرة للإدارة الأميركية الحالية تظهر أن واشنطن تفعل كل شيء حتى لا تربط نفسها بأي التزامات متعددة الأطراف"، لافتًا إلى أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على عدة جهات دولية "تثبت ذلك".

وتابع: "عندما تقرر الولايات المتحدة أن الصين تشكل تهديدًا لأنها تبيع الكثير في الداخل الأميركي وتشتري القليل جدًا، وعندما تقرر الولايات المتحدة أن إيران تسيء التصرف، برغم من أنها تفعل كل ما وافقت عليه بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة، تُفرض عقوبات على إيران".

يتبع..