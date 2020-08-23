الخارجية الروسية: الغرب يقترح رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقا لأنماطه الخاصة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الغرب يقترح رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقاً لأنماطه الخاصة.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف خلال حديثه في منتدى "أرض المعاني" تعليقاً على وساطة الغرب في فضاء الاتحاد السوفيتي السابق، أستذكر الأحداث في أوكرانيا، بدءًا من انتخابات عام 2004 وانتهاءً بعام 2014.

وأشار إلى أن: "عدم قدرة شركائنا الغربيين على التفاوض هي حقيقة مهمة تكفي لان تأخذ بعين الاعتبار، وليس من جانبنا نحن فقط".

وأضاف لافروف قائلا: "عندما يحاولون رسم الخطوط العريضة لبيلاروس وفقاً لأنماطهم الخاصة وتقديم وساطتهم في نفس الوقت بالطبع، لن نكون ضد أي قرار، الذي ستقبله القيادة البيلاروسية".

وتابع قائلا: "فيما يتعلق بالحوار مع شعبها، ولكن عندما يقول الغرب إن الوساطة فقط بمشاركة الدول الغربية ستكون فعالة، فإن الجميع ما زال في ذاكرته، كما كان الحال في أوكرانيا، حيث تحولت الوساطة الغربية إلى عجز تام لشركائنا".

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه سيحل مشكلة الوضع في البلاد في الأيام القليلة القادمة.