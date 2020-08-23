لافروف: الشعب البيلاروسي سيقرر بنفسه كيف يخرج من الأزمة دون وساطة

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الأحد، أن الشعب البيلاروسي هو نفسه سيقرر كيفية الخروج من الأزمة دون وساطة.

وذكرت وكالة "سبوتنيك" تصريحات لافروف خلال منتدى "أرض المعاني"، معلقاً على الوضع في البلاد: "سيقرر الشعب البيلاروسي بنفسه كيفية الخروج من هذا الوضع".

وأضاف، تلاحظ موسكو وجود مؤشرات على تطبيع الوضع في بيلاروسيا: "أعتقد أن الدلائل الواضحة على تطبيع الوضع مهمة للغاية. وفي الوقت نفسه، أعلم أن ليس الجميع يرغب في ذلك، وهناك من يريدون تيارا طبيعياً وسلمياً والذي يجري فيه تطور الأحداث في بيلاروس الآن لجعله عنيفاً، وإثارة الدماء، وترجمة كل شيء إلى السيناريو الأوكراني".

وأشار لافروف: "نحن ننطلق من فرضية أنه لا توجد حاجة لفرض أي وصفات".

وأعلن الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الجمعة، أنه سيحل مشكلة الوضع في البلاد في الأيام القليلة القادمة.