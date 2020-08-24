الأمن الفيدرالي الروسي: تدمير قناة لتجنيد مقاتلي "داعش" الإرهابي في عدة مناطق روسية

أعلن مركز أمن المعلومات لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بأنه قد تم تدمير قناة لتجنيد مقاتلي "داعش" (التنظيم الإرهابي المحظور في روسيا) وإرسالهم إلى سوريا في مقاطعتي تتارستان وداغستان ومنطقة تيومين، وتم اعتقال المنظم.

وجاء في بيان جهاز الأمن الفيدرالي، اليوم الاثنين: "قام جهاز الأمن الفيدرالي الروسي بالتعاون مع الخدمة الفيدرالية للرقابة المالية لروسيا على أراضي جمهورية تتارستان، بحظر أنشطة عضو في التنظيم الإرهابي الدولي "داعش" بالمشاركة في تنظيم قناة عبر الحدود لإمداد داعش بالموارد".

وتخوض أجهزة الأمن في المدن والأقاليم الروسية المختلفة، بما في ذلك ومنطقة شمال القوقاز، حربا ضد جماعات التطرف والإرهاب المحلية التي تربطها علاقة ولاء مع تنظيم "داعش" الإرهابي وغيره من التنظيمات الإرهابية، التي تسعى إلى تحويل عدد من المناطق في روسيا إلى بؤر عدم استقرار وأيضا إلى تجنيد المواطنين الروس في صفوف التنظيمات الإرهابية خارج البلاد.