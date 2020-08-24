الحكومة الروسية: لا قرارات جديدة بشأن استئناف الرحلات الدولية

أعلنت الأمانة العامة لنائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، اليوم الاثنين، بأنه لا توجد أي قرارات جديدة بشأن استئناف الرحلات الدولية حتى الآن.

موسكو- سبوتنيك. وقالت الأمانة العامة لـغوليكوفا التي ترأس مقر العمليات لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد : "في الوقت الحالي، لا توجد قرارات جديدة بشأن استئناف الحركة الجوية الدولية مع الدول الأجنبية"

إلى ذلك نقلت صحيفة "إزفستيا" عن مصادر، أن السلطات الروسية تعد قائمة جديدة بالدول، قد يتم الإعلان عنها هذا الأسبوع. ووفقا للصحيفة، من بين الدول فرنسا والمجر ومالطا وقبرص والأردن ومصر (القاهرة فقط) والصين (شنغهاي فقط).

هذا وسبق أن أعلنت نائبة رئيس الوزراء الروسي، تاتيانا غوليكوفا، بأن بلادها ستستأنف رحلاتها مع ثلاث دول، وذلك اعتباراً من 1 أب/أغسطس، وهذه الدول هي: بريطانيا وتركيا وتنزانيا.