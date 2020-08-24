روسيا تعرض طائرة "الرعد"... ما مهمتها؟

يحتوي معرض "أرميا 2020" المقام في روسيا على طائرة مسيرة جديدة روسية الصنع، لم تُعرض للجمهور من قبل، وأطلق مصنعوها عليها اسم "غروم" (أي الرعد باللغة الروسية).

وكشف كبير مصممي الطائرة الجديدة، نيكولاي دولجينكوف، خلال مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك" أن طائرة "غروم" تزن 7 أطنان ويمكنها أن تحمل ما يزن خمسمئة كيلوغرام.

وخصصت طائرة "غروم" لدعم مقاتلات "سوخوي" الحديثة "سو-35" و"سو-57".

وتتلخص وظيفتها الأساسية في المحافظة على سلامة الطائرات المقاتلة من خلال تدمير وسائط الدفاع الجوي للعدو والقيام بمهام أخرى.

أوريون

وقد صنعت شركة "كرونشتادت" طائرة مسيرة أخرى خصصت للاستطلاع والاستخبار. وتحمل هذه الطائرة، وهي طائرة كبيرة، اسم "أوريون".

وكشف المهندس دولجينكوف لوكالة "سبوتنيك" أن وزارة الدفاع الروسية تعاقدت على شراء طائرات "أوريون".