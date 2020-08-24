بيسكوف: روسيا سترد بالمثل على قرار النمسا طرد دبلوماسي روسي

وقال بيسكوف، للصحفيين، اليوم الاثنين، ردا على سؤال بهذا الصدد: "... وزارة الخارجية عادة هي التي تتعامل مع هذه الأمور، ولقد نوه سفيرنا عن مبدأ المعاملة بالمثل، سيكون هناك رد بطريقة أو بأخرى".

وكانت السفارة الروسية في النمسا ذكرت لوكالة "سبوتينك" بأن رد فعل موسكو على طرد الدبلوماسي الروسي من فيينا سيكون بالمثل، وفِي المستقبل القريب، مشيرة الى ان قرار السلطات النمساوية يضر بالعلاقات الثنائية البناءة.

في وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام أن السلطات النمساوية أمرت دبلوماسيا روسيا بمغادرة البلاد قبل الأول من سبتمبر/أيلول، فيما يتعلق بقضية التجسس.

في سياق متصل، أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سابقا، وتعقيباً على طرد دبلوماسيين روس من سلوفاكيا، بأن القضية غير مرتبطة بسلوفاكيا نفسها.