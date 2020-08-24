بوتين يأمل أن يساهم اتفاق إسرائيل والإمارات في تعزيز استقرار المنطقة

بحث الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الوضع في سوريا، معربا عن أمله في أن يساهم اتفاق تطبيع العلاقات الموقع بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وجاء في بيان الكرملين، اليوم الاثنين في هذا الصدد: "تم بحث الوضع في سوريا كما تمت الإشارة إلى الاهتمام المشترك بمواصلة التنسيق على المسار السوري بهدف مكافحة الإرهاب الدولي".

وأضاف البيان: "تبادل الطرفان وجهات النظر حول التسوية في الشرق الأوسط في سياق الاتفاق الأخير بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة بشأن التطبيع الكامل للعلاقات الثنائية".

وأكد الجانب الروسي موقفه الداعم لحل عادل وشامل ومستدام للقضية الفلسطينية، وأعرب عن أمله في أن يسهم الاتفاق بين إسرائيل والإمارات في تعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن مؤخرا، التوصل إلى اتفاق سلام تاريخي بين إسرائيل والإمارات برعاية أمريكية، قائلا على حسابه الرسمي بـ"تويتر": "انفراجه كبيرة اليوم! اتفاقية سلام تاريخية بين صديقينا العظيمين، إسرائيل والإمارات العربية المتحدة".

كما أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن الاتفاق مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، على وقف خطة إسرائيل لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، فيما قال نتنياهو في تغريدة: "إنه يوم تاريخي".