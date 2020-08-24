لوكاشينكو يناقش مع بوتين الوضع في بيلاروس وحولها

أعلن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، اليوم الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، وخاصة على الاتجاه الغربي.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب وفق وكالة "بيلتا": "حديث هاتفي للرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، جرى اليوم ظهراً. ناقش الرئيسان الوضع داخل بلادنا وفي محيطها، وخاصة على الاتجاه الغربي".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قال في تصريحات له، منتصف الشهر الجاري، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على العمل من أجل منع خلق تكتل من الدول يهدف إلى فصل روسيا عن الغرب.

وقال لوكاشينكو، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم المساعدة لبيلاروس في أول طلب أمني مقدم لموسكو، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".

جاءت تصريحات لوكاشينكو في اجتماع عقد بمركز الإدارة الاستراتيجية في وزارة الدفاع البيلاروسية، حيث أشار إلى الاتفاق الموقع بين البلدين في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي.