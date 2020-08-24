شركة روسية تبتكر نظاما جديدا لكشف كورونا

وجاء في بيان الشركة، "سيتم إنشاء معدات ذكية للتحكم وتمرير الأشخاص عند نقاط التفتيش على أساس الكاميرات الحرارية... والنظام الجديد مزود ببرنامج خاص وجسم أسود تماما لمعايرة الصورة، بالإضافة إلى ذلك سيتمكن الشخص التحكم بسماح الوصول إلى النظام كما أنه مجهز بشاشة تظهر البيانات الواردة".

وفقا للمطورين، يعد النظام الجديد أداة شاملة هدفها زيادة الأمان، خاصة في المؤسسات التي يعمل فيها عدد كبير من الأشخاص.

وسيكون من الضروري إدخال الموظفين في قاعدة بيانات خاصة، حينها سيتمكن الجهاز التعرف على الشخص وتحديد هويته عن بعد ويتخذ القرار بالسماح أو عدم السماح له بالمرور.

في سياق آخر، نشرت السلطات الصحية الروسية، تعليمات بخصوص الأشخاص الذي يعانون من أمراض حادة ومزمنة من الراغبين بالحصول على اللقاح، تفيد بإمكانية تطعيمهم بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع من الشفاء التام، وفقا لتعليمات الاستخدام الطبي للقاح "سبوتنيك V".