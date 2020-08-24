المستشفى الألماني يكشف حالة المعارض الروسي نافالني

أعلن مستشفى "شاريتيه" الألماني، اليوم الإثنين، أن المعارض الروسي أليكسي نافالني ما زال في غيبوبة اصطناعية وحالته خطيرة، ولكن لا يوجد تهديد لحياته.

برلين – سبوتنيك. وجاء في البيان الصحفي للمستشفى: "المريض موجود في وحدة العناية المركزة وما زال في غيبوبة اصطناعية. حالته الصحية خطيرة، لكن في الوقت الحالي لا يوجد تهديد لحياته".

وأشار البيان إلى أنه لم يتم بعد تحديد المادة التي تسمم بها المريض ويجري تحليل شامل.

كما أضاف البيان بأن عواقب المرض تبقى غير واضحة مشيراً إلى أنه لا يجب استثناء العواقب طويلة الأمد وخاصة على الجهاز العصبي.

هذا ونفذت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو هبوطاً اضطرارياً في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم. أم إدارة المستشفى فقد أعلنت أنه لم يتم العثور على سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخص الأطباء حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي الذي تسبب في انخفاض حاد بنسبة السكر في الدم. ونقل المريض بطائرة يوم السبت الماضي، إلى عيادة "شاريتيه" في برلين.