بسبب تسريب هواء.. تمديد عزل طاقم محطة الفضاء الدولية

وأشارت الوكالة إلى عدم العثور على موضع تسريب الهواء حتى الآن.

وقال المتحدث باسم روسكوسموس لوكالة سبوتنيك : "عقب اجتماع مراكز التحم للدول الشريكة تقرر فتح الكوات يوم 25 من شهر آب/أغسطس في الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، وبعد ذلك سيقوم الطاقم ببرنامج العمل المعتاد".

وكشفت وكالة الفضاء الروسية يوم الجمعة 21 أغسطس/آب، أن طاقم محطة الفضاء الدولية عزل نفسه في الجزء الروسي من المحطة، حيث تم إغلاق الجزء الأمريكي للبحث عن مكان تسرب الهواء.

وأفاد مصدر لوكالة "سبوتنيك" بأن وتيرة تسرب الهواء تقدر بنحو 220 غراما من الهواء كل 24 ساعة، وهو ما يتوافق مع وجود ثغر بحجم 0.1 ملم في جسم المحطة.