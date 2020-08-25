روسيا تبتكر جهازا يكتشف الأشخاص تحت الأنقاض عن طريق تنفسهم

طور علماء، من معهد عموم روسيا لأبحاث الدفاع المدني وحالات الطوارئ، نظام رادار متحركا فريدا من نوعه يسمح بتحديد موقع الشخص تحت أنقاض المباني المدمرة عن طريق تنفسه أو حركته، وكذلك حساب المسافة إليه. يتم تقديمه في منتدى "أرميا-2020".

وقال الموقع الرسمي لمعهد عموم روسيا للأبحاث، إن "موظفي المعهد يقدمون نظام رادار متحركا متطورا للبحث عن الضحايا تحت أنقاض المباني المدمرة. سيعمل الجهاز في وضعين، ما يتيح تحديد مكان الشخص عن طريق التنفس أو الحركة، وكذلك حساب المسافة إليه".

وتجدر الإشارة إلى أن فحص جزء مدمر يصل إلى 10 أمتار مربعة سيستغرق دقيقة إلى ثلاث دقائق فقط. ميزة أخرى مهمة في التطوير هي الدرجة العالية من موثوقية البحث. علاوة على ذلك، سيكون المجمع لا غنى عنه عند البحث عن الأشخاص بعد الانهيارات الأرضية.