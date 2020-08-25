وزير الصحة الروسي: تسجيل المتطوعين لتلقي لقاح "سبوتنيك V" يبدأ الأسبوع القادم

أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو، إنه اعتبارا من الأسبوع القادم سيتم تسجيل المتطوعين لتلقي اللقاج ضد فيروس كورونا وذلك بعد تسجيله.

وقال الوزير: "أعتقد أن جمع وتسجيل المتطوعين بشكل مباشر سيبدأ الأسبوع المقبل...".

ومن المقرر أن يشارك عشرات الآلاف من الأشخاص في هذه المرحلة، حيث قال مدير مركز "غامالي" للأبحاث، ألكسندر غينسبورغ: "سنقدم يوم الاثنين (17 أغسطس/آب) النسخة الأولى من بروتوكول اختبارات ما بعد التسجيل، وأعتقد إنه بناء على الاهتمام الكبير باللقاح من قبل الجمهور والصحافة فإن وزارة الصحة ستوافق على البروتوكول في غضون أسبوع أو عشرة أيام".

كما أعلنت كبيرة العلماء بمنظمة الصحة العالمية، سوميا سواميناثان، أن المنظمة مستعدة لمناقشة المرحلة الثالثة من التجارب السريرية للقاح الروسي الأول من أجل تقييم فعاليته.

وسجلت وزارة الصحة الروسية أول لقاح في العالم للوقاية من الفيروس التاجي "كوفيد-19"، طوره مركز غامالي للأبحاث في مجال الأوبئة والأحياء الدقيقة بالتعاون مع الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة.

وأعربت أكثر من 20 دولة عن اهتمامها بالحصول على اللقاح "Sputnik V"، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وإندونيسيا والفلبين والبرازيل والمكسيك والهند.