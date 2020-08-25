نائب وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى موسكو

أعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن وصول نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان إلى موسكو.

وقالت السفارة على تويتر "وصل نائب وزير الخارجية ستيفن بيغان إلى روسيا للقاء المسؤولين الروس، بمن فيهم وزير الخارجية الروسي (سيرغي) لافروف، لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك".

وقال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، سابقا، إن بيغان سيلتقي مع نائبي وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف وإيغور مورغولوف، بالإضافة للقائه سيرغي لافروف خلال زيارته موسكو.

ووفقًا لسوليفان، ستتطرق المحادثات إلى الموضوعات المتعلقة بالحد من التسلح ومستقبل معاهدة ستارت. كما يهتم الجانب الأمريكي بمناقشة قضية الإفراج عن بول ويلان ومايكل كالفي وتريفور ريد.

ونشر الموقع الإلكتروني للوزارة الخارجية الأمريكية يوم 24 أغسطس/آب، بيانا يقول، إن بيغان التقى مع وزير الخارجية الليتواني ليناس لينكيفيسيوس ووزير الدفاع رايمونداس كاروبليس ومسؤولين آخرين لمناقشة الوضع في بيلاروس والمعارضة والتهديدات من قبل روسيا والصين، خلال زيارته إلى ليتوانيا.