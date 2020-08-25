الكرملين: الأطباء الألمان يستعجلون في تشخيص حالة المعارض نافالني

أعرب السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن استغرابه من إعلان ألمانيا أن تشخيص حالة المعارض الروسي أليكسي نافالني هو التسمم.

وتابع "نحن لم نفهم سبب استعجال الزملاء الألمان باستخدام كلمة "تسمم".. وهذا الخيار وضعه في البداية أطبائنا لكن لم يتم تحديد المادة بعد".

وأشار بيسكوف ردا على سؤال عن مزاعم تورط بوتين في "تسميم" المعارض: "لا يمكننا أن نأخذ الاتهامات التي وجهت على محمل الجد، فهذه اتهامات لا يمكن أن تكون صحيحة إطلاقا بأي شكل من الأشكال، وهي بالأحرى مجرد ضوضاء فارغة. لذلك، لا نعتزم أخذ ذلك على محمل الجد".

وذكرت عيادة شاريتيه في برلين سابقًا أن نافالني تسمم بمادة من مجموعة مثبط إستيراز الأسيتيل كولين ولا تزال المادة المحددة غير معروفة.

© REUTERS / Alexey Malgavko نقل المعارض الروسي أليكسي نافالني من أومسك إلى برلين

ونفذت الطائرة التي كان على متنها نافالني من تومسك إلى موسكو هبوطاً اضطرارياً في أومسك بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل نافالني إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم. أما إدارة المستشفى فقد أعلنت أنه لم يتم العثور على سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخص الأطباء حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي الذي تسبب في انخفاض حاد بنسبة السكر في الدم. ونقل المريض بطائرة يوم السبت الماضي، إلى عيادة "شاريتيه" في برلين.