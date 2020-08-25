وجبات روسية تقليدية على طاولة المناقشات بين لافروف ونائب وزير الخارجية الأمريكي.. صورة

قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إن النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان، الذي وصل إلى موسكو لعقد اجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، حصل على استقبال مع غداء روسي تقليدي.

وكتبت زاخاروفا على فيسبوك "وصل الشركاء. اجتماع سيرغي لافروف مع النائب الأول لوزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان في موسكو. أعلم أنكم ستسألون عن قائمة الطعام. المائدة روسية، بما في ذلك حساء "شي" (من مكوناته الأساسية الملفوف) مع الفطر البري".

وأعلنت البعثة الدبلوماسية الأمريكية في روسيا، اليوم الثلاثاء، عن وصول نائب وزير الخارجية الأمريكي ستيفن بيغان إلى موسكو.

وقال السفير الأمريكي لدى روسيا جون سوليفان، سابقا، إن بيغان سيلتقي مع نائبي وزير الخارجية الروسي، سيرغي ريابكوف وإيغور مورغولوف، بالإضافة للقائه سيرغي لافروف خلال زيارته موسكو.