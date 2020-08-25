موسكو تحذر واشنطن وبروكسل من التدخل في شؤون بيلاروس

ذكرت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس.

وقالت في بيان: "روسيا تحذر الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من أي شكل من أشكال التدخل في الشؤون الداخلية لبيلاروس، بما في ذلك الدعوات العلنية للمظاهرات المناهضة للحكومة".

وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، سابقا، أن الشعب البيلاروسي هو نفسه سيقرر كيفية الخروج من الأزمة دون وساطة.

وأعلن المكتب الإعلامي للرئاسة البيلاروسية، يوم أمس الاثنين، أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، ناقش مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر الهاتف، الوضع داخل البلد وحولها، وخاصة على الاتجاه الغربي.

وقال لوكاشينكو، إنه اتفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تقديم المساعدة لبيلاروس في أول طلب أمني مقدم لموسكو، بحسب وكالة الأنباء البيلاروسية "بيلتا".

وشهدت بيلاروس احتجاجات عقب الانتخابات التي جرت في 9 أغسطس/آب وفاز بها الرئيس البيلاروسي الحالي، ألكسندر لوكاشينكو، بحصوله على 80.1 بالمئة من الأصوات. وفي الأيام الأولى، قمعت قوات الأمن الاحتجاجات باستخدام الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه والرصاص المطاطي ضد المتظاهرين الذين لم يعترفوا بنتائج الانتخابات وبحسب البيانات الرسمية ، تم اعتقال أكثر من 6.7 ألف شخص. كما ذكرت وزارة الداخلية البيلاروسية، أن أعمال الشغب أسفرت عن إصابة مئات الأشخاص، بينهم أكثر من 120 من عناصر حماية القانون، ومصرع ثلاثة متظاهرين.