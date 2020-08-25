روسيا تأمل ألا يسمح الأطباء الألمان معالجو المعارض نافالني باستخدام أبحاثهم لأغراض مسيسة

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن موسكو تعول على أن يظهر الأطباء الألمان، الذين يقومون بمعالجة المعارض الروسي أليكسي نافالني، نهجا مهنيا مشابها لما أظهره الأطباء الروس، وألا يسمحوا باستخدام نتائج أبحاثهم في أغراض مسيسة.

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية الروسية، المنشور على موقعها: "نحب أن نذكر بأن الأطباء الروس قدموا لفريق الأطباء الألمان التاريخ الطبي كاملا من أجل نقل أليكسي نافالني إلى عيادة "شاريتيه" في برلين".

وأضاف البيان: "نعول على أن يظهر الأطباء الألمان الألمان نهجا مهنيا مشابها، وألا يسمحوا باستخدام نتائج عملهم وأبحاثهم المعملية في أي أغراض مسيسة".

يذكر أنه يوم الخميس الماضي، هبطت الطائرة التي كان على متنها نافالني في مطار أومسك اضطراريا بسبب تدهور حالة المعارض أثناء الرحلة. ونقل إلى المستشفى حيث أكدت وزارة الصحة في الإقليم أن المريض في العناية المركزة.

من جانبها أكدت المتحدثة الصحفية باسم نافالني، كيرا يارمش، أنه مصاب بتسمم. وفقًا لإدارة المستشفى، لم يتم العثور علي سم أو آثار له في الدم أو البول، وشخص الأطباء الروس حالته على أنها اضطراب في التمثيل الغذائي الذي تسبب في انخفاض حاد في نسبة السكر في الدم. ونقل نافالني يوم السبت الماضي إلى عيادة "شاريتيه" في برلين.