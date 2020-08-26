منها معهد شارك في تطوير لقاح كورونا... واشنطن توسع حجم العقوبات على موسكو

روسيا انسخ الرابط 0 1

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أضافت الولايات المتحدة خمسة معاهد أبحاث روسية إلى قائمة العقوبات، يشتبه في أنها "تعمل في مجال أسلحة كيميائية وبيولوجية" حسب زعم واشنطن.