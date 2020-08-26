سيناتور روسي: العقوبات الأمريكية الجديدة رد فعل لفشل واشنطن في تطوير لقاح ضد كورونا

صرح عضو مجلس الاتحاد الروسي، أوليغ موروزوف، اليوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة من خلال فرض عقوبات جديدة ضد معاهد الأبحاث الروسية، تتستر على خسارتها في تطوير لقاح ضد "كوفيد-19" وتحاول منع اللقاح الروسي من دخول الأسواق الغربية.

وقال موروزوف لوكالة "سبوتنيك": "تخوض الولايات المتحدة حربا ضد اللقاح الروسي في اتجاهين في آن واحد، من ناحية، مسألة هيبة العلم الأمريكي، الذي خسر مرة أخرى أمامنا، وهو الآن يستر هزيمته بالعقوبات، ومن ناحية أخرى، فإنه يصفي الحساب، عن طريق إغلاق الأسواق الغربية أمام لقاحنا".

ووفقا لموروزوف، فإن "الولايات المتحدة أخطأت في الحسابات هنا".

واختتم السيناتور بالقول: إنه "بالنسبة للعديد من الدول، ستكون مكافحة عواقب الوباء أولوية، ما يعني أن اللقاح الروسي سيكون مطلوبًا ، بغض النظر عن العقوبات ".

وأعلنت وزارة التجارة الأمريكية، في وقت سابق من اليوم، إدراج مركز البحوث التابع لوزارة الدفاع الروسية الذي شارك للتوصل إلى لقاح "كوفيد-19" في قوائم العقوبات الأمريكية التي تضم 4 مراكز بحوث روسية أخرى.

ويعود سبب ذلك، بخسب وصف الوزارة، إلى "الاشتباه بعمل تلك المراكز على تصنيع السلاح الكيميائي والبيولوجي".