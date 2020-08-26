لافرينتيف: موسكو مستعدة للحوار مع واشنطن حول سوريا لكن الأخيرة تلتزم الحذر بسبب الانتخابات

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إن روسيا مستعدة للحوار مع الولايات المتحدة حول سوريا، لكن واشنطن تلتزم الحذر بسبب الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها قريبا.

جنيف - سبوتنيك. وقال لافرينتيف في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء: "نحن مستعدون للحوار ومناقشة مختلف الموضوعات واتخاذ القرارات والتوافق، لكن بناء على المعطيات التي لدينا، يبدو أن الأمركيين ليسوا مستعدين لذلك".

وأضاف لافرينتيف: "أعتقد أن هذا قرار خاطئ. إنه قرارهم، لكن سيكون من الجيد أن يشاركوا في هذه المسألة. نتفهم جميعًا أن الانتخابات الرئاسية الأمريكية ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني، لذلك يمكن تفسير أن يقيم مؤيدي ومعارضي الرئيس الحالي ترامب أي تصرف بطريقة سلبية. لذلك، فإن الجميع يتوخى الحذر ويحاولون عدم القيام بحركات مفاجئة".

ووفقا للمبعوث الروسي، فإن روسيا ترى مشاركة الولايات المتحدة في مناقشات نورسلطان كمراقب مفيدة، إلا أن واشنطن ما زالت تقاطع هذه الصيغة.

في غضون ذلك، أعلن مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من أغسطس/ آب الجاري.

وقال لافرينتيف للصحفيين، منوها إلى أن إصابة أربعة من أعضاء وفد الحكومة السورية بفيروس "كوفيد-19" أدت إلى بعض التعديلات في عمل اللجنة الدستورية: "حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار".