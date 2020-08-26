موسكو: لا يمكن الحديث عن وقف لإطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الجماعات الإرهابية

قال مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرينتيف، إنه من غير الممكن الحديث عن وقف لإطلاق النار في سوريا بسبب تصرفات الجماعات الإرهابية.

جنيف - سبوتنيك. وقال لافرينتيف للصحفيين: "الجميع يلاحظ استقرار الوضع في سوريا من حيث الالتزام بوقف إطلاق النار، على الرغم من وجود استفزازات، لكنها أصبحت أقل بكثير".

وأضاف المبعوث الروسي: "لا يمكننا الآن الحديث عن وقف إطلاق النار، واضعين في الاعتبار ضرورة مواصلة مكافحة التنظيمات الإرهابية، مع الأسف أعدادهم تتزايد، في هذه الظروف من الصعب الحديث عن إعمار سوريا".

ونوه لافرينتيف، في تصريحاته إلى أنه من المقرر استئناف جلسات اللجنة الدستورية السورية في جنيف يوم الـ 27 أو 28 من أغسطس/ آب الجاري.

وقال: "حتى اليوم لم يكن من الواضح ما إذا كانت المشاورات ستتواصل أم لا. لقد أخبرنا المبعوث الخاص أن نتائج التحاليل التي قام بها الأطباء السويسريون أظهرت أنه لا يوجد خطر على صحة المشاركين في المشاورات، يمكنهم الاستمرار".