"المشروع جاهز للإنتاج"... روسيا تطور جهازا للكشف عن  كورونا في الهواء الطلق

أعلن المدير العام لمصنع كراسنوغورسك الروسي، ألكسندر نوفيكوف، أنه تم تطوير جهاز للكشف عن فيروس كورونا المستجد في الهواء الطلق، والمشروع جاهز للإنتاج وسيتم عرضه خلال فعاليات منتدي الجيش 2020.

موسكو - سبوتنيك. وقال المدير لوكالة "سبوتنيك": "الجهاز (كا إم زد) يعتبر منتجا جديدا تماما، وهو جهاز طبي وبيولوجي يكتشف عن الفيروس التاجي "كورونا" ومسببات الأمراض الأخرى في الهواء".

وأشار المدير إلى، أن "الجهاز يكشف عن الفيروسات في الهواء من 10 إلى 30 دقيقة. مؤكدا أن المشروع جاهز للإنتاج".

ولفت المدير إلى أن الجهاز يفحص العينات باستخدام الليزر، حيث يسمح بتحليل غير منقطع للهواء، على سبيل المثال، في المرافق الطبية والمستشفيات".

يتبع...